Легендарный теннисист раскритиковал Серену Уильямс за поведение в финале US Open

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Член Правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон подверг критике поведение американской теннисистки Серены Уильямс в финале US Open, передает газета «Известия».

Уильямс уступила Наоми Осаке в двух сетах. По ходу игры она несколько раз оскорбила судью и сломала ракетку.

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«Истерика Серены непозволительна. Никто ранее не позволял себе такого поведения.

Думаю, ей стоит задуматься. Не понравились мне и действия организаторов, которые не смогли унять свист зрителей на церемонии закрытия. А Осаке вручили трофей, не объяснив, куда с ним идти и что делать дальше. Японка даже заплакала от такого отношения», — сказал Камельзон.

Ранее сообщалось, что Уильямс оштрафована на $17 тысяч по итогам финала US Open.