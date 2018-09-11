Игрок «Тоттенхэма» заявил о необходимости смены власти в Бразилии

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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поддержал обвиняемого в расизме кандидата в президенты Бразилии Жаира Больсонаро, передает «Советский спорт».

Политик долгое время находился в больнице после удара ножом в спину. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в расизме.

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«Мы находились в кризисе в течение длительного времени, и кандидаты, которых мы выбрали, не помогли. Ни один из кандидатов не является спасителем нашей страны. Я просто думаю, что мы должны измениться. Я — бразилец, я могу высказывать мнение и беспокоиться о моей», — написал Моура в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Моура признан лучшим игроком АПЛ в августе.