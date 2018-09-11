Сборная России прилетела в Москву после матча с Чехией
Сборная России по футболу прибыла в Москву после товарищеского матча с командой Чехии, сообщает «Советский спорт».
Игра с Чехией состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.
Самолет с делегацией национальной команды в ночь на 11 сентября приземлился в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сборной России в твиттере.
Ранее сообщалось, что экс-тренеру «Зенита» было стыдно за игру Чехии в матче с Россией.