Сборная России прилетела в Москву после матча с Чехией

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Сборная России по футболу прибыла в Москву после товарищеского матча с командой Чехии, сообщает «Советский спорт».

Игра с Чехией состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.

Самолет с делегацией национальной команды в ночь на 11 сентября приземлился в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сборной России в твиттере.

Ранее сообщалось, что экс-тренеру «Зенита» было стыдно за игру Чехии в матче с Россией.