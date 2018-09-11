Черышев не считает себя звездой сборной России
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев поделился мыслями после победы над командой Чехии в товарищеском матче, передает «Чемпионат.com».
Российская команда разгромила чехов со счетом 5:1, Черышев провел на поле 80 минут.
«Не сказал бы, что я звезда. Играет команда. Один футболист не может ничего сделать. Приятно, когда тебя любят.
Реклама
У нас будут впереди и трудности. Надо быть спокойным и продолжать работать», — сказал Черышев.
Ранее сообщалось, что Черышева не беспокоит тема с допингом.