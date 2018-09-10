Головин тренируется в общей группе «Монако»

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Российский полузащитник Александр Головин возобновил тренировки в общей группе «Монако», сообщает «Советский спорт».

Как говорится в твиттере монегасков, россиянин восстановился после травмы и начал работу без ограничений.

22-летний Головин перешел в «Монако» этим летом из московского ЦСКА за €30 млн, однако на одной из первых тренировок получил повреждение и пока не дебютировал за новый клуб.

Ранее сообщалось, что Головин стал самым дорогим игроком в «Монако».