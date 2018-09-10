Тренер сборной Испании считает Месси лучшим игроком в мире

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед матчем с Хорватией в Лиге наций заявил, что надеется на победу в этой встрече, передает «Советский спорт».

«Конечно, мне понятна эйфория после нашей победы над англичанами. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы болельщики и после этого матча радовались. Мы — профессионалы, и теперь надо подготовиться наилучшим образом к игре после тяжелого и долгого путешествия.

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Если я говорю о Хорватии, то в первую очередь надо упомянуть Модрича и Ракитича. Оба заслуживают индивидуальные награды. Но для меня лучшим футболистом мира является Месси», — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее стали известны имена претендентов на попадание в символическую сборную года.