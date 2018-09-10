Вице-президент РФС: сборная уже приучила всех к победам

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин уверен, что предстоящий контрольный матч сборной России с Чехией станет отличной возможностью проверить резерв команды, сообщает газета «Известия».

«Игра с чехами будет контрольной, и ее результат не столь важен. Хотя сборная уже приучила всех к победам — болельщики будут ждать от команды положительного результата и хорошей игры. В то же время есть возможность проверить ближайший резерв, так что я не вижу большой проблемы в отсутствии лидеров. Зато у них будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к будущим матчам сборной», — уверен функционер.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.