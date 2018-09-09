Черышев призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Чехией

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Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев призвал болельщиков посетить товарищескую игру против национальной команды Чехии, передает Sport24.

«Ребята, завтра у нас очень важный матч, мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы потеряли Артема Дзюбу, Федора Кудряшова, но мы будем играть за них и за нас. Вперед — Россия», — сказал Черышев.

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Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в 19.00 по московскому времени.

Ранее РУСАДА отправило все материалы по Черышеву в испанское антидопинговое агенство.