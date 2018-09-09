Медведева недовольна результатом произвольной программы на контрольных прокатах
Фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна своим результатом произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, сообщает ТАСС.
«От своей произвольной программы испытываю отвратительное чувство, все пошло совсем не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20% от того, на что способна, даже на 15%, оправданий быть не должно. Это начало сезона, мы интенсивно работаем последние полтора месяца. Мне кажется, меня единственную поддерживали, меня ждали, это круто!» — заявила Медведева.
В воскресенье в Москве проходили контрольные прокаты российских фигуристов перед новым сезоном. В межсезонье Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и начала тренировки у Брайана Орсера.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Алины Загитовой.