Медведева недовольна результатом произвольной программы на контрольных прокатах

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Фигуристка Евгения Медведева осталась недовольна своим результатом произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, сообщает ТАСС.

«От своей произвольной программы испытываю отвратительное чувство, все пошло совсем не по плану. Я катаюсь дома, откатала на 20% от того, на что способна, даже на 15%, оправданий быть не должно. Это начало сезона, мы интенсивно работаем последние полтора месяца. Мне кажется, меня единственную поддерживали, меня ждали, это круто!» — заявила Медведева.

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В воскресенье в Москве проходили контрольные прокаты российских фигуристов перед новым сезоном. В межсезонье Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, переехала в Канаду и начала тренировки у Брайана Орсера.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Евгении Медведевой и Алины Загитовой.