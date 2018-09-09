Триумфатор US Open извинилась за свою победу над Уильямс

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Японская теннисистка Наоми Осака после победы над американкой Сереной Уильямс в финале US Open (6:2, 6:4) извинилась за свою победу перед зрителями, сообщает Sport24.

«Я знаю, что в финале все болели за Серену, мне жаль, что все так закончилось. Хочу поблагодарить зрителей за то, что они смотрели этот матч.

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Я всегда мечтала сыграть против Серены в финале US Open. Очень рада, что смогла сделать это. Серена, я благодарна тебе, спасибо», — цитирует Осаку AS.

Финал Открытого чемпионата США закончился первым триумфом в карьере для 20-летней японки Наоми Осаки, которая одержала победу со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи в отношении 36-летней теннисистки несколько раз были применены санкции: сначала Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны своего наставника, а позже в эмоциях сломала ракетку, получив за это штраф. Проигрывая по ходу матча 3:4 американка начала спорить с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив португальца в субъективности и сексизме, за что получила штрафной гейм.

Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open‍.