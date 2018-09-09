РУСАДА отправило все материалы по Черышеву в испанское антидопинговое агенство

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Заместитель генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация отправила в национальное антидопинговое агентство Испании все документы, касающиеся вероятного нарушения антидопинговых правил нападающим испанской «Валенсии» и сборной России Денисом Черышевым, сообщает ТАСС.

«Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. СМИ, в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставили.

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В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом документы отправлены в испанское антидопинговое агентство, РУСАДА не может открывать дело о возможном нарушении, это находится не в нашей юрисдикции», — заявила функционер.

Ранее Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга‍.