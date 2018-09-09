Серена Уильямс пояснила свое поведение в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила свое поведение в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) в финале US Open, передает «Советский спорт».
Судья снял с Уильямс гейм после того, как она обозвала его «вором».
«Я не могу назвать его вором потому, что он снял с меня очко. Но я видела, как другие судьи-мужчины делают то же самое. Здесь я борюсь за права женщин и за равенство женщин и мужчин во всех сферах.
Если я говорю, что он вор, а он снимает с меня гейм — я считаю это проявлением сексизма. Он никогда не снимал гейм с мужчин, когда ему говорили то же самое. Это не укладывается у меня в голове.
Но я буду продолжать бороться за права женщин. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф», — цитирует спортсменку Reuters.
Ранее в WTA заявили о необходимости проанализировать скандал во время финала US Open.