Серена Уильямс пояснила свое поведение в финале US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила свое поведение в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) в финале US Open, передает «Советский спорт».

Судья снял с Уильямс гейм после того, как она обозвала его «вором».

«Я не могу назвать его вором потому, что он снял с меня очко. Но я видела, как другие судьи-мужчины делают то же самое. Здесь я борюсь за права женщин и за равенство женщин и мужчин во всех сферах.

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Если я говорю, что он вор, а он снимает с меня гейм — я считаю это проявлением сексизма. Он никогда не снимал гейм с мужчин, когда ему говорили то же самое. Это не укладывается у меня в голове.

Но я буду продолжать бороться за права женщин. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф», — цитирует спортсменку Reuters.

Ранее в WTA заявили о необходимости проанализировать скандал во время финала US Open.