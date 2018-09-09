В WTA заявили о необходимости проанализировать скандал во время финала US Open
Женская тенниса ассоциация (WTA) прокомментировала скандальный финал US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой, передает Sport24.
Во время матча Уильямс оскорбила судью, за что в последствии лишилась гейма.
«Поздравляем и Наоми и Серену с выходом в финал 50-го юбилейного US Open. Также поздравляем Наоми с первым титул «Большого шлема». Они показали превосходный теннис на этом турнире.
Во время матча произошли события, которые в будущем нужно будет проанализировать. А пока нужно отдать должное двум прекрасным теннисисткам, которые обе отличаются честностью.
Наоми заслужила победу, Серена всегда играет с достоинством и является предметом нашей гордости», — сказано в сообщении WTA в твиттере.
Ранее известная теннисистка прокомментировала поведение Уильямс в финале US Open.