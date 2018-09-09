В WTA заявили о необходимости проанализировать скандал во время финала US Open

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Женская тенниса ассоциация (WTA) прокомментировала скандальный финал US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой, передает Sport24.

Во время матча Уильямс оскорбила судью, за что в последствии лишилась гейма.

«Поздравляем и Наоми и Серену с выходом в финал 50-го юбилейного US Open. Также поздравляем Наоми с первым титул «Большого шлема». Они показали превосходный теннис на этом турнире.

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Во время матча произошли события, которые в будущем нужно будет проанализировать. А пока нужно отдать должное двум прекрасным теннисисткам, которые обе отличаются честностью.

Наоми заслужила победу, Серена всегда играет с достоинством и является предметом нашей гордости», — сказано в сообщении WTA в твиттере.

Ранее известная теннисистка прокомментировала поведение Уильямс в финале US Open.