Известная теннисистка прокомментировала поведение Уильямс в финале US Open
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поведение Серены Уильямс во время финала турнира US Open, в котором американская спортсменка проиграла Японке Наоми Осаки, передает «Советский спорт».
«Было ли наказание Уильямс справедливым? Да. Подсказка тренера и сломанная ракетка — все мгновенно получают за это предупреждение.
Но, конечно, все вышло из под контроля. Я никогда не видела ничего подобного. Забирают ли гейм за то, что судью назвали жуликом? Конечно, все зависит от судьи.
Было грустно видеть, что Наоми плакала, будто она проиграла финал, хотя она просто играла лучше.
Несомненно, Серена — величайшая чемпионка, лучшая в истории. Но есть правила. Это был очень грустный финал», — написала Веснина в своем твиттере.
Ранее судью финала US Open увели с корта до церемонии награждения.
Coaching and racket abuse yes..Everyone is getting warnings for that immediately,but of course everything else just went out of control.I never seen something like this ever((— Elena Vesnina (@EVesnina001) 8 сентября 2018 г.