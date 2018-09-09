Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс, которая проиграла японской спортсменке Наоми Осаке, оскорбила судью во время финального матча US Open, сообщает Sport24.

Уильямс получила предупреждение за подсказку тренера, но сама спортсменка уверяла, что специалист лишь показал ей большой палец в знак одобрения. Когда судью это не убедило, теннисистка перешла на оскорбления.

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«Ты должен извиниться передо мной. Ты лжец и вор. Я никогда в жизни жульничала. У меня есть дочь, и ради нее я защищаю все, что правильно», — заявил Уильямс, после чего была лишилась гейма за оскорбления арбитра.

Ранее Серена Уильямс проиграла в финале турнира US Open.