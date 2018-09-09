Серена Уильямс проиграла в финале турнира US Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс уступила представительнице Японии Наоми Осаке в финале турнира US Open, сообщает ТАСС.

Японка обыграла Уильямс в двух сетах. Матч длился 1 час 20 минут и завершился с результатом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Японии.

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Осака стала первой японской теннисисткой, которая завоевала титул чемпиона турнира «Большого шлема» в одиночной разряде.

При этом стоит отметить, что Уильямс была оштрафована за подсказку тренера во втором сете, потеряла очко из-за разбитой ракетки и оскорбила судью на вышке, назвав его вором.

Ранее Майк Брайан установил рекорд по победам на парных турнирах Большого шлема.