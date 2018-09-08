Олимпийский чемпион Климов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Олимпиады в Сочи в парном катании Федор Климов объявил о завершении профессиональной карьеры, передает «Советский спорт».

28-летний Климов отметил, что оставляет за собой право вернуться на лед.

«В среду я написал официальное заявление на имя президента Федерации о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры.

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Почему? Потому что пары Ксения Столбова – Федор Климов больше нет. Это было наше обоюдное решение. Причины у каждого свои. В данный момент я не продолжаю спортивной деятельности, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание», — приводит слова фигуриста официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Этим летом стало известно, что пара Климов — Столбова распалась.

Ранее сообщалось, что Столбова высказалась о распаде пары с Климовым.