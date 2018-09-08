Российский биатлон не восстановят в правах ближайшие два года
Союз биатлонистов России (СБР) не сможет вновь стать полноправным членом Международного союза биатлонистов (IBU) в ближайшие два года, сообщает ТАСС.
8 сентября конгресс IBU внес поправку в устав организации, согласно которой он получает право возвращать национальным федерациям полноценное членство. Поскольку заседания конгресса проходят раз в два года, то вопрос о возвращении прав СБР может быть рассмотрен не ранее, чем в 2020 году.
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7 сентября конгресс отказался восстанавливать СБР в правах, переведя организацию в разряд временных членов IBU.
Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах СБР.