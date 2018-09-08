Боец MMA нокаутировал посетителя бара и был объявлен в розыск

Боец смешанных единоборств (MMA) Мелвин Гиллард устроил драку в одном из ночных клубов американского Денвера, сообщает «Советский спорт».

По информации TMZ, спортсмен ударил одного из посетителей бара, после чего нокаутировал второго. Успокоить разъяренного Гилларда попыталась одна из сотрудниц заведения, однако в ответ получила удар.

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В Гилларде несколько свидетелей опознали бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он принимал участие в поединках с такими спортсменами, как Нейт Диас и Дональд Серроне.

Отмечается, что полиция объявила спортсмена в розыск.

Ранее сообщалось, что непобежденный боец UFC устроил драку в ночном клубе.