Российский игрок автоголом пытался привлечь внимание к тренерскому беспределу

Бывший футболист клинского клуба «Титан» из третьего дивизиона чемпионата России Аршен Цаголов объяснил свой автогол в матче против «Металлиста» из Королева, передает Sport24.

Игрок подошел к воротам «Титана» и специалиста забил мяч. После он устроил потасовку с тренером команды из Клина. За свои действия Цаголев был удален с поля.

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«Я сделал это, чтобы привлечь внимание к действиям главного тренера «Титана» Вадима Шаталина. Потому что это полный беспредел!

Человек даже не выходит на разминку. Сидит на скамейке в ноутбуке, занят своими делами. Я точно знаю — человек ставит в это время ставки на наши же игры! Первые 15 минут во время всех матчей он постоянно в ноутбуке. Даже на поле не смотрит. Сейчас ведется расследование, и я убежден, что если проверить аккаунты Шаталина в букмекерских конторах, там будут ставки на наши матчи», — рассказал футболист.

Слова Цаголова на условиях анонимности подтвердили три действующих игрока «Титана».

Ранее сообщалось, что руководство клуба отчислило Цаголова и еще троих игроков из команды.