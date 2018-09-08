В Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах СБР

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Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах, передает «Чемпионат.com».

«Меня не удивляет ситуация, которая произошла. Ожидаемое решение. Дело Скрипалей накладывает отпечаток на всё, в том числе и на спорт.

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Пока на Западе не будет принято решение в пользу России, ни одна спортивная организация не сделает позитивного шага. Была дана команда гнобить Россию в области спорта», — заявил Лебедев.

Ранее члены конгресса IBU отказались восстанавливать в правах СБР.