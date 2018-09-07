Экс-наставник сборной России Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/281/10314281/upload-AP_101007024983-pic905-895x505-50760.jpg">

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая, сообщает ТАСС.

«Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа», - сказал 71-летний специалист.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы в 2008 году. В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России голландец Дик Адвокат имеет шансы возвращения в чемпионат родной страны.