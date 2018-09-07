Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике
Агент Матиас Морла, представляющий интересы аргентинца Диего Марадоны, заявил, что бывший наставник сборной Аргентины будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадос де Синалоа», сообщает «Советский спорт».
«Диего Марадона продолжит быть почетным президентом брестского «Динамо» и возьмет на себя обязанности технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Сегодня мы едем в Мексику для официальной презентации. Диего ждет новый спортивный вызов, и он рад возможности вернуться к работе», — написал Морла в своем твиттер-аккаунте.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».
Diego Maradona seguirá siendo presidente honorario del Dinamo Brest y asumirá las funciones de director técnico en Dorados de Sinaloa. Hoy estamos viajando a México para la presentación oficial. Un nuevo desafío deportivo lo espera y Diego está feliz de poder volver a dirigir.— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 7 сентября 2018 г.