Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике

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Агент Матиас Морла, представляющий интересы аргентинца Диего Марадоны, заявил, что бывший наставник сборной Аргентины будет совмещать работу в брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадос де Синалоа», сообщает «Советский спорт».

«Диего Марадона продолжит быть почетным президентом брестского «Динамо» и возьмет на себя обязанности технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Сегодня мы едем в Мексику для официальной презентации. Диего ждет новый спортивный вызов, и он рад возможности вернуться к работе», — написал Морла в своем твиттер-аккаунте.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».