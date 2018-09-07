IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11756341/RIAN_571561.HR-pic905-895x505-32339.jpg">

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Такое решение было принято на конгрессе IBU в хорватском Порече.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять биатлонистов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

Ранее Светлана Слепцова прокомментировала обвинения в употреблении допинга.