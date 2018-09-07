Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»

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Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский сообщил, что 7 сентября все матчи лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах ярославского «Локомотива» в 2011 году, передает ТАСС.

«Матчи, которые состоятся в этот день, начнутся с минуты молчания. Это в очередной раз напомнит болельщикам о той трагедии, о которой мы не должны забывать. Те, кто в хоккее, об этом никогда не забудут. Есть молодые фанаты, они тоже должны об этом знать и помнить», — заявил Каменский.

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Все команды выйдут со специальными нашивками на свитерах в память о трагедии, также перед началом всех игр будет показан видеоролик, посвященный «Локомотиву».

Клубы, принимающие матчи в пятницу, выделят на трибунах сектор памяти, где будут разложены 44 шарфа «Локомотива». Именно столько человек погибло 7 сентября 2011 года. На аренах, где пройдут игры, будут оборудованы специальные мемориальные зоны, где болельщики смогут почтить памяти команды и возложить цветы.

Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив» и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ.