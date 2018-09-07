Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»
Легендарный футболист Диего Марадона назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа», сообщает «Советский спорт».
Об этом сообщила пресс-служба клуба, который выступает во втором дивизионе Мексики. Подробностей договора между командой и бывшим футболистом пока нет.
Реклама
До этого Марадона занимал должность председателя правления брестского «Динамо». Однако, в последнее время он не появлялся в Белоруссии.
Последним клубом, в котором 57-летний аргентинец работал главным тренером, был «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба.