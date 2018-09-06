В ЦСКА рассказали о шансах провести дерби со «Спартаком» в «Лужниках»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не рассматривает вероятность проведения матча восьмого тура чемпионата России против «Спартака» в «Лужниках».

«Это крайне сложно и маловероятно. Здесь немного другая ситуация в отличие от Лиги чемпионов по всем понятным причинам», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

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Также гендиректор сообщил, что инспекция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приедет для оценки стадиона к Лиге чемпионов 10 или 11 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подал заявку на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».