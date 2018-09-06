Тренер «Реала» ответил на слова Месси об ослаблении клуба после ухода Роналду
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о том, что столичный клуб стал слабее после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», сообщает Sport24.
«Я бы не сомневался в игроках «Реала». У нас все идет хорошо, и это только начало. До старта Лиги чемпионов еще достаточно времени», — цитирует специалиста Onda Cero.
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Специалист отметил, что клуб будет стараться выиграть во всех турнирах.
«В чемпионате нужно всегда быть в хорошей форме, в нем побеждает самая стабильная команда. Но мы хотим выиграть все», — добавил Лопетеги.
Ранее Месси высказался о переходе Роналду в «Ювентус».