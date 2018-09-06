Погба заключил перемирие с Моуринью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/497/11681497/RTS1NGUE-pic905-895x505-60426.jpg">

Хавбек английского «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба не намерен покидать клуб зимой, сообщает Sport24.

По информации The Daily Mirror, чемпион мира 2018 года договорился о перемирии с португальским наставником Жозе Моуринью. По данным источника, взаимоотношения Погба с тренером все еще оставляют желать лучшего, однако игрок пообещал, что не будет ставить вопрос о своем переходе в другой клуб как минимум до лета.

Реклама

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел четыре матча, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции высоко оценил свои тренерские способности.