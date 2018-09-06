Форвард сборной Испании не верил в уход Роналду в «Ювентус»
Нападающий сборной Испании Альваро Мората, который раньше играл в мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе», поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в итальянский клуб, передает «Советский спорт».
«Я не верил в это, думал, он продлит контракт, пока не поговорил с менеджером «Ювентуса». Он сказал мне, что они собираются купить Роналду. Я все равно не верил.
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Не думаю, что он ушел из «Реала» из-за партнеров по команде или плохой атмосферы в раздевалке. Возможно, однажды он расскажет нам, почему он ушел», — цитирует нападающего Cadena Ser.
Ранее Роналду появился на тренировке «Ювентуса» с синяком под глазом.