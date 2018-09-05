Роналду появился на тренировке «Ювентуса» с синяком под глазом
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в тренировке с партнерами по команде, которые не были приглашены в национальные сборные, сообщает Sport24.
Отмечается, что португальский форвард появился на занятии с синяком под глазом.
Ранее сообщалось, что Роналду не был вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды. Действующие чемпионы Европы 6 сентября проведут товарищеский матч против команды Хорватии, а 10 сентября встретятся с Италией в рамках Лиги наций.