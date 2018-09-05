Сборная России прилетела в Трабзон на матч с Турцией

Сборная России прилетела в Трабзон на встречу в рамках Лиги наций против Турции, сообщает Sport24.

Из аэропорта футболисты отравились в отель. Завтра утром команда Станислава Черчесова проведет тренировку на стадионе «Шенол Гюнеш».

Встреча между сборными России и Турции пройдет 7 сентября. 10 сентября в Ростове-на-Дону российская национальная команда сыграет с Чехией.

Ранее главный тренер сборной Турции и экс-наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как он планирует остановить форварда сборной России Артема Дзюбу.