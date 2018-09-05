Хоккейный клуб из Белоруссии обвинили в краже полотенец из раздевалки

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Шведский хоккейный клуб «Мальме» обвинил белорусскую команду «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайников из гостевой раздевалки после встречи Лиги чемпионов.

«Сейчас мы занимаемся расследованием инцидента, но у меня нет никаких подробностей. На самом деле подобные вещи происходят крайне редко, и всё это выглядит удивительно.

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Построение цивилизованного европейского общества является одной из причин, по которым наш клуб выступает в Лиге чемпионов», — цитирует спортивного директора «Мальме» Бо Леннартсона шведское издание Aftonbladet.

По словам функционера, данный инцидент является неприемлемым.

Ранее экс-игрока «Ливерпуля» заподозрили в краже трактора.