Хоккейный клуб из Белоруссии обвинили в краже полотенец из раздевалки
Шведский хоккейный клуб «Мальме» обвинил белорусскую команду «Юность» в краже полотенец, шампуня и чайников из гостевой раздевалки после встречи Лиги чемпионов.
«Сейчас мы занимаемся расследованием инцидента, но у меня нет никаких подробностей. На самом деле подобные вещи происходят крайне редко, и всё это выглядит удивительно.
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Построение цивилизованного европейского общества является одной из причин, по которым наш клуб выступает в Лиге чемпионов», — цитирует спортивного директора «Мальме» Бо Леннартсона шведское издание Aftonbladet.
По словам функционера, данный инцидент является неприемлемым.
Ранее экс-игрока «Ливерпуля» заподозрили в краже трактора.