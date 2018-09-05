Кадыров назвал имя нового главного тренера «Ахмата»
Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера грозненского «Ахмата», сообщает «Советский спорт».
«В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером «Ахмата». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рахимова, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.
Три с половиной года Рахимов являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. «Ахмат» — не чужая для Рахимова команда.
В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!», — написал Кадыров в своем «телеграм»-канале.
Ранее Игорь Ледяхов объявил об отставке с поста главного тренера грозненского «Ахмата». Специалист возглавил клуб в это межсезонье. Под его руководством футболисты из Чечни провели шесть матчей в РПЛ, набрав семь очков.