Тренеры европейских клубов попросили УЕФА пересмотреть правило выездного гола

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Заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти заявил, что тренеры европейских клубов хотят пересмотреть правило выездного гола, передает ТАСС.

4 сентября состоялась традиционная встреча тренеров ведущих европейских клубов.

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«Специалисты считают, что забивать мячи на выезде сейчас не так сложно, как в прошлом, поэтому они думают, что правило должно быть пересмотрено. Они считают, что ситуация в футболе изменилась, значимость гостевых голов не такая, как в прошлом, когда правило было введено», — цитирует Маркетти Reuters.

Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66.

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