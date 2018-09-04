На новой форме украинской сборной появилась надпись «Слава Украине»

Сборная Украины представила новые комплекты игровой формы, сообщает «Советский спорт».

Первый выполнен в полностью желтом цвете, второй — синий с желтыми полосками по краям рукавов футболки и шорт, третий — белый.

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Отмечается, что на всех футболках на спине размещена надпись «Слава Украине».

Ранее боксера Александра Усика попросили крикнуть «Слава Украине» после победы в Москве над россияниным Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).