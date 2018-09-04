«Ростов» может прекратить выступление на новом стадионе из-за концерта
«Ростов» обеспокоен состоянием газона на «Ростов арене» после проведения на нем концерта Басты, который пройдет 29 сентября, сообщает ТАСС.
«В «Ростове» уверены, что после подобных действий газон «Ростов арены» серьезно пострадает, к сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат арена», стадион «Петровский», «Эсприт арена», стадион «Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, Международная федерация футбола (ФИФА) вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до чемпионата мира 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
В заявлении отмечается, что из-за концерта матч против «Уфы», который пройдет 22 сентября в Ростове-на-Дону, может стать последним в сезоне для клуба на новой арене. Оставшиеся встречи планируется проводить на стадионе «Олимп-2».
«При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2», — отмечается в сообщении пресс-службы.
На чемпионате мира 2018 года стадион в Ростове принял пять матчей. Во время мундиаля арена вмещала 43 472 зрителей.