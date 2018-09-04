Черчесов готов к критике сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов к новой волне критике национальной команды.

«Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм — это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня», — цитирует Черчесова Forbes.

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7 сентября состоится матч Лиги наций против команды Турции, а 10 сентября сборная России проведет товарищескую встречу против Чехии.

Ранее сообщалось, что все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с Турцией.