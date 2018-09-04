Ковальчук не поверил в биологический возраст Роналду

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук скептически отнесся к исследованию, показавшему, что у 33-летнего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду физиологические параметры 22-летнего атлета.

«У Роналду хорошая пиар-кампания. Я не знаю, как оценить мое тело, как 22-летнего, как 25-летнего «младенца». С удовольствием прошел бы такой же медосмотр и узнал свой биологический возраст», — сказал Ковальчук в интервью «России 24».

Ранее сообщалось, что зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи».