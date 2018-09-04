Лидер «Барселоны» назвал фаворитов Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды. которые являются фаворитами Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, передает «Советский спорт».

«Нам нужно успешнее выступить в Лиге чемпионов. Мы уже три года подряд вылетаем на стадии четвертьфинала. Вылет в прошлом сезоне вообще был ужасным. Мы сконцентрированы на победе в Лиге, поскольку сейчас у нас есть состав, способный на успешное выступление в этом турнире.

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В предыдущие годы нам не везло в Лиге чемпионов. Даже по ходу эры Гвардиолы у нас на пути вставали «Интер» и «Челси». Мелкие детали мешали нам добраться до итоговой победы. Сейчас состав участников турнира стал гораздо более ровным, клубы вкладывают в развитие игроков все больше денег.

Фавориты? Два клуба из «Манчестера», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и сразу несколько итальянских команд — все будут претендовать на чемпионский титул», — приводит слова Месси Marca.

Ранее Роналдиньо призвал «Барселону» закрепить номер 10 за Месси.