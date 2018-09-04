Роналдиньо призвал «Барселону» закрепить номер 10 за Месси

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо призвал каталонский клуб навсегда закрепить десятый номер за аргентинским нападающим Лионелем Месси после того, как он закончит карьеру, передает «Советский спорт».

«Когда Месси завершит карьеру, но я надеюсь, что это будет не скоро, «Барселона» должна закрепить за ним номер 10. Месси — лучший игрок в истории клуба и сделал то, чего больше никто не смог.

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Надеюсь, что его карьера будет продолжаться еще 20 лет. Все любители футбола хотят видеть Месси на высоком уровне долгое время», — цитирует легендарного футболиста The Sun.

Аргентинский форвард выступает за каталонский клуб с самого детства.

Ранее в «Барселоне» рассказали, когда Месси завершит карьеру.