Юный футболист умер после столкновения с соперником

13-летний голкипер футбольной команды «Гелдерс Херенберг» скончался в результате полученной в столкновении с соперником травмы, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Omroepgelderland, трагедия произошла во время кубкового матча голландского турнира MvR. Вратарь столкнулся с соперником, после чего потерял сознания. Ребенку была вызвана скорая помощь, однако у юного голкипера сразу замедлились сердцебиение и дыхание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти футболиста. Матч был прекращен.

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«Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей», — заявили в MvR в присутствии товарищей и родителей скончавшегося спортсмена.

Ранее сообщалось, что боксер Люси Браун скончалась после пропущенного на тренировке удара.