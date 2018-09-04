Экс-тренер сборной России не верит в успех «русского «Лестера»

Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин поделился впечатлениями от игры «Ростова» и «Оренбурга» на старте сезона, передает газета «Известия».

«Ростов» действительно выглядит хорошо в этом сезоне. Но впереди команду ждет немало сложных матчей. Впереди игры с «Уралом» и «Уфой», эти команды сейчас внизу турнирной таблицы, и отступать им уже некуда. Они навяжут очень серьезную борьбу команде Валерия Карпина», — сказал Балахнин.

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Также специалист отметил, что новичок чемпионата России «Оренбург», на данный момент занимающий четвертую строчку в таблице, будет регрессировать. Из-за неожиданных успехов (10 очков в шести матчах) команду Владимира Федотова пользователи Сети сравнивают с английским клубом «Лестер Сити», который смог завоевать чемпионство в Англии.

«Что касается «Оренбурга», то в начале сезоне эта команда всех удивила. Теперь к ней все относятся более внимательно. Не хочется обижать их, но мне кажется, что они будут постепенно спускаться вниз», — заявил Балахнин.

Ранее сообщалось, что тренер «Оренбурга» назвал поражение от «Динамо» «болезнью роста».