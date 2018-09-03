«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Ювентуса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11708551/upload-RIAN_3120364.HR-pic905-895x505-73124.jpg">

Петербургский «Зенит» объявил о переходе итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Sport24.

Как передает официальный сайт клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан на два года.

Российский футбольный союз позволил сине-бело-голубым внести футболиста в заявку на предстоящий сезон.

Реклама

Маркизио 25 лет находился в системе «Ювентуса», лишь один сезон отыграв в аренде в «Эмполи». По слухам, ветеран мог перебраться в Китай или США. Также им интересовались «Бетис», «Спортинг», «Монако» и «Ницца».

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал возможный трансфер Маркизио в клуб.