Офицеры допинг-контроля пришли к Нурмагомедову в семь утра
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что представители Антидопингового агентства США (USADA) пришли к нему для взятия анализов, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен в инстаграме отметил, что ему пришлось сдавать допинг-тест в семь утра.
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6 октября в Лас-Вегасе пройдет поединок за титул чемпиона UFC в весовой категории до 70 кг между Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макрегором.
Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о своем подопечным.