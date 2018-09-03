Правительство России одобрило проект о безвизовом въезде во время Евро-2020

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Правительство России одобрило проект о безвизовом въезде болельщиков на территорию государства во время Евро-2020, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта правительства России, в одном из пунктов закона отмечается, что болельщики, которые собираются посетить игры, смогут пересекать границу при предъявлении документов удостоверяющих личность. Также болельщики смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом.

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Немного отличаются условия въезда для волонтеров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): въезд для них возможен при предъявлении гуманитарной визы.

Евро-2020 пройдет в 12 городах разных стран Европы. В России матчи группового этапа и четвертьфинальные матчи пройдут в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Возможность безвизового перемещения болельщиков была внедрена еще в 2018 году. И многие положительно откликнулись на данную идею.

Ранее Путин утвердил безвизовый въезд в Россию по Fan ID до конца года.