Серена Уильямс поддержала протесты против Трампа
Теннисистка Серена Уильямс выступила со словами поддержки в адрес американских футболистов Колина Каперника и Эрика Рида, сообщает «Советский спорт».
В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Каперник и Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
«Думаю, что каждый спортсмен, каждый человек, в особенности афроамериканцы, должны быть благодарны Колину и Эрику за то добро, которое они делают», — цитирует Уильямс Glamour.
Теннисистка отметила, что акции Каперника и Рида находят поддержку среди многих спортсменов и обычных людей, ищущих изменения в социальной жизни США.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) наказать игроков, которые в знак протеста против притеснений темнокожих в США становятся на колено во время национального гимна.