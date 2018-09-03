Серена Уильямс поддержала протесты против Трампа

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Теннисистка Серена Уильямс выступила со словами поддержки в адрес американских футболистов Колина Каперника и Эрика Рида, сообщает «Советский спорт».

В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Каперник и Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.

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«Думаю, что каждый спортсмен, каждый человек, в особенности афроамериканцы, должны быть благодарны Колину и Эрику за то добро, которое они делают», — цитирует Уильямс Glamour.

Теннисистка отметила, что акции Каперника и Рида находят поддержку среди многих спортсменов и обычных людей, ищущих изменения в социальной жизни США.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) наказать игроков, которые в знак протеста против притеснений темнокожих в США становятся на колено во время национального гимна.