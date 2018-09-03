Итальянский футболист забил мяч пяткой ударом с лета

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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла забил мяч ударом пяткой с лета в матче третьего тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

На 75-й минуте встречи при счете 2:0 итальянский форвард пяткой отправил мяч в ворота соперника после навеса с правого фланга. Матч завершился победой клуба из Генуи со счетом 3:0.

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В прошлом сезоне чемпионата Италии Квальярелла принял участие в 35 матчах в составе «Сампдории». На его счету 19 голов и восемь передач.

До перехода в генуэзский клуб в 2016 году форвард защищал цвета «Наполи», «Торино» и «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером.