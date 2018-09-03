«Спартак» поддержал травмированного защитника Жиго

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Московский «Спартак» поддержал защитника команды Самуэля Жиго, получившего травму колена в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».

В официальном твиттере красно-белых была опубликована фотография француза с фиксатором на травмированной ноге. Снимок сопровождается словами поддержки.

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Сообщается о возможном разрыве крестообразных связок колена.

В нынешнем сезоне Жиго провел в РПЛ шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее защитник «Спартака» Жиго получил травму в матче с «Зенитом».