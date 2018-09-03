Белоус: трансфер Крыховяка несопоставим с приездом в Россию Халка

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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался относительно трансферной кампании «железнодорожников» в это межсезонье, сообщает газета «Известия».

Крыховяк, конечно, неплохой футболист, но по статусу этот трансфер несопоставим с приездом в Россию того же Халка. Все видели, как выступила сборная Польши, за которую играл Гжегож, на прошедшем чемпионате мира — она была одной из худших. Что касается Хеведеса, то его я также не считаю самым выдающимся футболистом. Но для глубины скамейки неплохо, посмотрим, как его будет использовать тренер «Локомотива» Семин. И хотелось бы понимать, хотел ли Юрий Палыч видеть его в своей команде или просто не возражал», — заявил Белоус.

Ранее бывший тренер и экс-спортивный директор московского «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал соперников столичного клуба по группе в Лиге чемпионов.